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Okul Müdürü bağış kampanyasına destek verdi

ÇORUM HABERLERİ  | 17.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı İlçesinde okul müdürü olarak görev yapan Cahit Arpa ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bin 500 lira bağışta bulundu.Kargı’da Yeni Mahalle’de oturan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Cumhuriyet YBO Müdürü Cahit Arpa, Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini bildirdi.Kargı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yeni Mahalle Muhtarı Metin Mutluay ve Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Burhan İncekara, Cahit Arpa’nın talebini gerçekleştirmek üzere evini ziyaret etti.’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yapmak üzere bin 500 lirayı Vefa Sosyal Destek Grubu’na teslim eden Arpa, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bende destek olmak istedim.

Okul Müdürü bağış kampanyasına destek verdi

Çorum’un Kargı İlçesinde okul müdürü olarak görev yapan Cahit Arpa ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bin 500 lira bağışta bulundu.
Kargı’da Yeni Mahalle’de oturan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Cumhuriyet YBO Müdürü Cahit Arpa, Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini bildirdi.
Kargı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yeni Mahalle Muhtarı Metin Mutluay ve Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Burhan İncekara, Cahit Arpa’nın talebini gerçekleştirmek üzere evini ziyaret etti.
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yapmak üzere bin 500 lirayı Vefa Sosyal Destek Grubu’na teslim eden Arpa, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bende destek olmak istedim. Yaşım dolayısıyla dışarı çıkamam nedeniyle Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayarak yardımcı olmalarını istedim. Kampanyaya, ek ders ücreti olarak aldığım bin 500 lirayla destek oldum. Ülkemizin bu zorlu sürecinde azda olsa katkımızın olmasını istedim. İnanıyorum ki bu zorlu süreci biran önce atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Cahit Arpa’nın yaptığı bağışı, kampanya için açılan banka hesabına yatırdı. Daha sonra dekontu Cahit Arpa’ya teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Arpa’ya örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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