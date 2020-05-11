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Okul müdüründen öğrencilere motivasyon ödülü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.05.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, uzaktan eğitimden yaralanan öğrencilerinizi ziyaret ederek ödül sözü verdi.Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin Etkileşim Bilişim Ağı (EBA)’dan etkili faydalanmaları için öğrencilere mesaj göndererek uzaktan eğitime katılmalarını teşvik ediyor.

Okul müdüründen öğrencilere motivasyon ödülü

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, uzaktan eğitimden yaralanan öğrencilerinizi ziyaret ederek ödül sözü verdi.
Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin Etkileşim Bilişim Ağı (EBA)’dan etkili faydalanmaları için öğrencilere mesaj göndererek uzaktan eğitime katılmalarını teşvik ediyor. Mesajlarında öğrencilere ödüller vereceklerini belirten Aksoy, “Öğrencilerimizin EBA’dan etkin bir şekilde yararlanması ve takip etmesi adına öğrencilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Bunun yanında motivasyon ve dikkatlerini artırmak adına da öğrencilerimize ödüller dağıtıyoruz. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile birlikte de gece 20.00 - 20.30 saatleri arasında 30 dakikalık kitap okuma etkinliği başlattık. Bunun yanında EBA istatistiklerine göre en fazla sistemden faydalanan ve canlı derslere katılan okulumuzun tüm sınıflarında birinci olanları evlerinde ziyaret ederek başarı belgesi, madalya ve kitap setleri ile ödüllendirdik. Amacımız diğer öğrencileri de motive ederek canlı EBA derslerine katılımını teşvik etmektir” dedi.

Okul müdüründen öğrencilere motivasyon ödülü

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