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Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Fatih İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 4 öğrenci, içtikleri sütten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Bahçelievler Mahallesinde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Besime A., Sude T., Nazlı T., Reyhan K., öğle arasında okul dışında aldıkları sütleri okula getirerek burada içti.

Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi

Adıyaman Fatih İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 4 öğrenci, içtikleri sütten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesinde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Besime A., Sude T., Nazlı T., Reyhan K., öğle arasında okul dışında aldıkları sütleri okula getirerek burada içti. Bir süre sonra fenalaşan 4 öğrencide mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri istendi. Okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenciler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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