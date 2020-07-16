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Okul olgunluğu testi bu yılda ücretsiz gerçekleştirilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi, ilkini geçen yıl uyguladığı ve büyük ilgi gören “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi”ni bu yıl da gerçekleştirecek.İlkokula başlayacak olan 5-6 yaş grubu çocukların okula hazır olup olmadıklarını tespit eden test ücretsiz olarak uygulanacak.

Okul olgunluğu testi bu yılda ücretsiz gerçekleştirilecek

Pamukkale Belediyesi, ilkini geçen yıl uyguladığı ve büyük ilgi gören “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi”ni bu yıl da gerçekleştirecek.
İlkokula başlayacak olan 5-6 yaş grubu çocukların okula hazır olup olmadıklarını tespit eden test ücretsiz olarak uygulanacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayata hazırlanmalarına katkı vermek istiyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi, geçen yıl okullar açılmadan önce eğitim hayatına başlama yaşına gelmiş olan 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik “Metropolitan Okul Olgunluk Testi” yapmaya başlamıştı. Çocukların okula hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir test olan “Okul Olgunluk Testi” büyük ilgi gördü ve yüzlerce aile ücretsiz olarak gerçekleşen bu hizmetten yararlanmıştı. Ailelere ücretsiz sunduğu testi yaptırmak isteyen vatandaşların 444 9 220 numaralı telefondan üzerinden Aile Destek Birimi’ne ulaşmaları gerekiyor. Görevli uzman kişilerce 5-6 yaş grubu çocuklara uygulanan test, okuma olgunluğu ve sayı olgunluğu noktasında toplam 6 testten ve 100 maddeden oluşmaktadır. Uzman personelce, birebir uygulanan testin süresi 25 ile 30 dakika sürerken, test sonunda detaylı bilgi verilerek, çocuğun eksik yönleri noktasında ailelere destek sağlanıyor.

“Çocuklarımızın eğitim hayatına hazır olup olmadıklarını tespit etmek çok önemli”
Çocukların çok değerli olduğunu, geleceğe hazırlarken en iyi eğitime gayret ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “En değerlilerimize en güzel geleceği hazırlarken, onlara en iyi eğitimi sunmaya gayret ediyoruz. 5-6 yaş grubunda olan ve bu yıl okula başlayacak olan çocuklarımızın eğitim hayatına hazır olup olmadıklarını tespit etmek çok önemli. Bu yaş grubundaki çocuklarımızın eğitim hayatına uyum sağlayıp sağlayamayacağı noktasında ailelerimizin kafasındaki soru işaretlerini çözmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın, okula başlamadan önce fizyolojik, çevresel ve zihinsel durumlarını değerlendirildiği bu test gerçekten önemlidir. Belediyemizde görevli uzman kişilerce yapılan okul olgunluğu testini ücretsiz uygulayarak ilçemizde yaşayan ailelerimize bu güzel imkanı sağlamaktan dolayı mutluyuz” dedi.

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