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Okul öncesi eğitimde "ücretsiz yemek" uygulaması başladı

20.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de "ücretsiz yemek" uygulaması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle eğitim öğretime verilen aranın ardından 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim öğretim dönemi başladı. Kırıkkale’de, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere de "ücretsiz yemek" veriliyor. Ayrıca, 500’ün üzerindeki depremzede öğrenci de yeni okullarında ders başı yaptı.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden gelen öğrencilerin yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte derslerine başladığını söyledi. Telefoncu, 500’ün üzerinde depremzede öğrencinin okullara naklinin yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla da okul öncesi tüm öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının başladığını ifade eden Telefoncu, "Ayrıca taşımalı eğitim yapan kurumlarımızdaki ve pansiyonu olan okullarımızdaki ihtiyacı olan çocuklarımızın da yemekleri bakanlığımızca ücretsiz veriliyor. Zor bir süreçten geçtiğimiz böyle bir dönemde tüm çocuklarımıza afiyet olsun diyor, başarılar diliyorum" dedi.

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