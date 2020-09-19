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Okul öncesi eğitimleri bu sene online

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği okul öncesi eğitimlerini bu sene Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor.Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği okul öncesi eğitimlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği okul öncesi eğitimlerini bu sene Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor.
Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği okul öncesi eğitimlerine devam ediyor. Eğitim çalışmaları bu yıl Korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Youtube hesabı üzerinden yayınlanan eğitimler arasında 3-4 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik ve yoga yer alıyor. Videolarda uzman eğitmenler tarafından çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunuluyor. Online Çocuk Atölyeleri eğitimleri, Tepebaşı Belediyesinin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından izlenebiliyor.

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