Okul önlerinde polis denetimleri sürüyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu , Erzincan Spor Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan 9 iş yeri, 28 araç, 4 park-bahçe denetlenerek, 223 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı.

Öte yandan, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

