Okul, otel, AVM ve hastanelerde "antimikrobiyal tadilat" dönemi

İSTANBUL (AA) - Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, koronavirüs salgını sonrası sağlık hassasiyetinin yoğun olduğu okul, otel, AVM ve hastane gibi alanlarda yenileme çalışmalarının yoğunlaştığını belirterek, son dönemde geliştirdikleri antimikrobiyal ürünlere bu gibi yerlerden ciddi talep olduğunu bildirdi.

Uytun, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada etkisini devam ettiren Kovid-19 salgınının, gayrimenkul ve mobilya alanlarında da önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini anlattı.

Salgının bir yandan toplum sağlığını tehdit ettiğini, diğer yandan da sosyal hayatları baştan şekillendirdiğini aktaran Uytun, bu dönemde iş yapış ve benzeri alanlarda yaşanan değişikliklerden bahsetti.

Uytun, salgınla birlikte evde geçirilen vaktin hayli arttığını kaydederek, bu durumun evi yeniden keşfetmek ve evin eksiklerine odaklanmak için kişiye bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Bu dönemde yaptıkları araştırmalara göre, özellikle banyolar, giyinme alanları ve mutfaklarda ciddi bir yeniden düzenlemeye gidildiğini aktaran Uytun, şu bilgileri verdi: