YURTHABER
  4. Okul panolarını gençlik merkezi renklendirdi

Okul panolarını gençlik merkezi renklendirdi

ORDU HABERLERİ  | 08.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul panoları Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü atölye ve kulüp çalışmalarıyla renkleniyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi amaçlandığını söyleyen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Okullarımızı gençlik merkezi olarak gençlerimizin hizmetine sunma çerçevesinde tasarım ve beceri atölyeleri açılarak yeteneklerine göre yetiştirilecektir.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul panoları Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü atölye ve kulüp çalışmalarıyla renkleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi amaçlandığını söyleyen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Okullarımızı gençlik merkezi olarak gençlerimizin hizmetine sunma çerçevesinde tasarım ve beceri atölyeleri açılarak yeteneklerine göre yetiştirilecektir. Bu amaçla Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli çalışmalarını sürdürerek yarınlarımızın teminatı kıymetli gençlerimizi geleceğe hazırlarken eğitimin sadece akademik başarıya değil sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gençlerimizi yönlendirerek faaliyetlerde destek verecektir. Bu protokol kapsamında Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri öncülüğünde Fatsa ilçesinde bulunan ortaokul ve liselerin okul temsilcileri ile görüşülerek atölye ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet ve projelerini okullarda daha iyi tanıtabilmesi ve öğrencilerle kolay iletişim sağlanması amacıyla gerçekleşen gezilerde okul temsilcilerine Gençlik Merkezinin çalışmaları anlatıldı. Okullarda yapılacak faaliyetlerin okul temsilcileri ile koordinasyon halinde gerçekleşmesinin hedeflendiği gezilerde talep ve beklentilerini dile getiren gençlerle geleceğe yönelik projeler için işbirliği yapılması planlandı. Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğünde; Değerler Atölyesi, Dini İlimler Atölyesi (Kur’an-ı Kerim ve Meali, Resulullah’ın Hayatı, Temel Bilgiler) İnovasyon Atölyesi (Yazılım-Kodlama-Robotik), Kişisel Gelişim Atölyesi (Drama, İletişim, Diksiyon ve Hitabet, Zeka Oyunları),Sosyal Bilimler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi (İngilizce, İşaret Dili Eğitimi)Güzel Sanatlar Atölyesi (Karikatür ve Mizah, Resim, Müzik, Tiyatro) ,Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, Sosyal Bilimler Atölyesi çalışmalarının tanıtım ve görselleri okul panolarına temsilci gençlerimizle düzenlendi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Başkan Kaya, muhtarların taleplerini dinlediBaşkan Kaya, muhtarların taleplerini dinledi
Yaran: "Fatsa’da uyumlu bir çalışma ortamı mevcut"Yaran: "Fatsa’da uyumlu bir çalışma ortamı mevcut"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Ordu Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:40
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:49

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ergül Eczanesi
Altinordu
Fırat Eczanesi
Altinordu
Naz Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Bizim Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Çambaşı Derelerine 50 Bin Alabalık Bırakıldı

Çambaşı Derelerine 50 Bin Alabalık Bırakıldı

Türkmen: “takımın Huzurunu Bozan Gider”

Türkmen: “takımın Huzurunu Bozan Gider”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.