YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Okul projesi için destek istedi

Okul projesi için destek istedi

GİRESUN HABERLERİ  | 28.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere Giresun’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti.Belediye binası girişinde Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu tarafından karşılanan Bakan Selçuk daha sonra başkanlık makamına geçerek, Başkan Şenlikoğlu ile bir süre görüşüp Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Başkan Şenlikoğlu ise görüşmede 2019 yerel seçimleri öncesinde vaat ettiği devasa projeler arasında yer alan ‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesi için Bakan Selçuk’tan destek istedi.

Bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere Giresun’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti.
Belediye binası girişinde Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu tarafından karşılanan Bakan Selçuk daha sonra başkanlık makamına geçerek, Başkan Şenlikoğlu ile bir süre görüşüp Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Şenlikoğlu ise görüşmede 2019 yerel seçimleri öncesinde vaat ettiği devasa projeler arasında yer alan ‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesi için Bakan Selçuk’tan destek istedi. Hacı Miktad Mahallesi Suat Akgün Sokak’ta yer alan okulun şehir dışına taşınarak, alanın Belediyeye devredilmesini isteyen Şenlikoğlu, proje hakkında sunum yaptı. Şenlikoğlu, proje detayında 850 araçlık kapalı otopark, 11 bin m2 bölge parkı, genişletilmiş Malpazarı kavşağı, mahalle kütüphanesi ve dolmuş duraklarının yer aldığını söyledi.
Bakan Selçuk ise ‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesinin hayata geçmesi için proje çalışmasını Bakanlık olarak muhakkak değerlendireceklerini belirterek, eğitim yatırımları konusunda Giresun’a gerekli desteğin her zaman verildiğini ve verilmeye devam edeceğini söyledi. Selçuk, ayrıca yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Ziyaretin sonunda Başkan Şenlikoğlu, Bakan Selçuk’a içerisinde çeşitli fındık ürünlerinin bulunduğu hediye sepeti taktim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

Giresun Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Giresun Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Nurdan Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.