Okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi

Türkiye genelinde tüm okullar 11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim dönemi başlayacak. Bu çerçevede “Okul Yolunda Her Şey Yolunda” sloganıyla ülke genelinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul servis şoförlerine yönelik trafik güvenliği eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili seminer verdi.

Seminerde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi için, okul servis aracı şoför ve rehber personellerinin dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

