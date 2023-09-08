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Okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi

08.09.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri okul servis şoförlerine eğitim ve bilgilendirme semineri verdi.

Okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi

Türkiye genelinde tüm okullar 11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim dönemi başlayacak. Bu çerçevede “Okul Yolunda Her Şey Yolunda” sloganıyla ülke genelinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul servis şoförlerine yönelik trafik güvenliği eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili seminer verdi.
Seminerde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi için, okul servis aracı şoför ve rehber personellerinin dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

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