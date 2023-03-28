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  4. Okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

28.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförünün yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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