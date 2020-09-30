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Okul servisleri için yeni korona tedbirleri belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni eğitim öğretim döneminde okul servisleri ile ilgili de yeni kararlar alındı.Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde çocuklara korona virüsün bulaşma riskini en aza indirmek ve sağlıklı ortamda kalabilmelerini sağlamak amacıyla servis araçları ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni eğitim öğretim döneminde okul servisleri ile ilgili de yeni kararlar alındı.
Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde çocuklara korona virüsün bulaşma riskini en aza indirmek ve sağlıklı ortamda kalabilmelerini sağlamak amacıyla servis araçları ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda okul servislerinde koltuklara numaralar verilecek ve servisi kullananların aynı yerde oturması sağlanacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde çocuklarımızın pandemide bulaş riskini en aza indirmek ve sağlıklı ortamda kalabilmelerini sağlamak, servis araçlarında belli bir standart oluşturmak amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar vermiştir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek Kovid-19 hastalığı ile ilgili 2020-2021 eğitim öğretim döneminde alınacak olan tedbirlere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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