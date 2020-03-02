YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası Küçük-Yıldız-Genç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.Talas Spor Salonunda 45 sporcunun grup müsabakalarına katılabilmek için kılıçları çektiği müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.Müsabakalarda minikler kategorisinde Berra Açıkgöz ve Zülfükar Çalhan, yıldızlar kategorisinde Enes Pınar ve Derin Soydan, gençler kategorisinde ise Sena Açıkgöz ve Eşref Çalhan rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi.

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası Küçük-Yıldız-Genç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.
Talas Spor Salonunda 45 sporcunun grup müsabakalarına katılabilmek için kılıçları çektiği müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.
Müsabakalarda minikler kategorisinde Berra Açıkgöz ve Zülfükar Çalhan, yıldızlar kategorisinde Enes Pınar ve Derin Soydan, gençler kategorisinde ise Sena Açıkgöz ve Eşref Çalhan rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi. Törene İl Temsilcisi Kadir Aktaş, sporcuların aileleri, antrenörler ve sporcular katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.