Okula ara verilince Bursalı iki kafadar kendi araçlarını yaptı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Yiğit ve Mustafa Veske, motosiklet motorunu kullanarak yaptıkları araçlarıyla dikkat çekiyor.

Pandemi sebebiyle okula verilen arayı farklı şekilde değerlendiren 14 yaşlarındaki Yiğit ve Mustafa Veske, yaklaşık 2 yıldan beri üzerinde çalıştıkları araba projesini geliştirdi. 100’lük motosiklet motorunu demirden yaptıkları profile monte ederek geliştiren iki kafadar, evlerinin bahçelerinde ve güvenli boş alanlarda küçük araçlarıyla turluyor. İki gencin en çok dikkat çeken noktası ise bu alanda hiçbir eğitim almamış olmaları. Motor sistemini ve araç çalışma sistemlerini Youtube videoları ile öğrenen iki genç, böylece yaşanan arızalarda dahi tamiratı gerçekleştirebilmiş.

Konuyla ilgili açıklama Yiğit Veske, “Kendi aracımızı yapma fikriyle çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıllarda motorsuz bir model geliştirmiştik. O araçla yokuşlardan aşağıya doğru kayıyor, direksiyon ile kontrol sağlıyorduk. Daha sonrasında ise motor ekleyerek işi bir adım ileriye taşımaya karar verdik. Pandemide okullara ara verilince evimizin bahçesindeki atölyede her bir parçayı kendimiz yaparak aracın iskeletini oluşturduk. Sonra motosiklet motorunu da kullanarak yeni parçaları aracımıza ekledik. Fren ve vites sistemlerinin yapılması ile birlikte aracı çalıştırmayı başardık. Şu anda projemiz tamamlanmış değil. Youtube üzerinden videolar izleyerek kendimizi geliştiriyoruz. Takıldığımız noktalarda ise ustalara danışıyoruz.” dedi.

Vites ve fren sisteminin de eklenmesi ile birlikte şu an için son halini alan araç, kış aylarında da kullanılabilmesi adına geliştirilecek. Aracın üzerine yapılacak yeni eklemeler ile birlikte aracı kış aylarında da kullanmayı planlayan gençler, yaptıkları bu çalışma ile aynı zamanda diğer yaşıtlarına da örnek oluyor.

