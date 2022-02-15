Okula devam sorunu "müzik" ile çözülen öğrenciler müzisyen olmak istiyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de bir ilkokulda oluşturulan mehter takımıyla devam sorunu ortadan kalkan öğrenciler, gelecekte orkestralarda görev almak istiyor.

Merkez Meriç İlkokulu'nda devamsızlık sorunu yaşayan çocukların okula ilgisini artırmak amacıyla 5 yıl önce mehter takımı kuruldu. Kısa sürede ahengi yakalayan mehter takımı, bayram ve festivallerde sahne aldı.

Mezun olanların yerine yeni öğrencilerin dahil edildiği mehter 12 yetenekli öğrenciden oluşuyor. Çoğunluğunun ailelerinin de müzisyen olduğu öğrenciler yetenekleri sayesinde ilgi görüyor.

Okul müdürü Azize Firdevs Turan, AA muhabirine, okulun yürüttüğü bir proje kapsamında müzik aletleri alındığını ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla okulda müzik sınıfı kurulduğunu hatırlattı.

Turan, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize okulu sevdirmek, onları okula kazandırmak ve en önemlisi dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın devamsızlık durumunu yok etmek için bu grubu kurduk. Öğrencilerimizin yeteneklerini de göz önünde bulundurduk.

Onların çalabileceği müzik aletleriyle Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalarımızın yönlendirmesiyle mehter takımını kurduk. Okula gelmeyen, okulu sevmeyen çocuklarımız okula gelmeye ve kurulan mehter takımında görev almak için çaba sarf etmeye başladı. Okulu sevdikleri için devamsızlık yapmamaya başladılar ve böylelikle devamsızlığı yok etmiş olduk."

Azize Firdevs Turan, mehter takımıyla müziği seven öğrencilerin ortaokulda konservatuvara girme başarısı gösterdiğini dile getirdi.

Konservatuvara giden öğrencilerin de katılımıyla geniş bir mehter takımı kurulduğunu ifade eden Turan, "Öğrencilerimizin ileride en büyük istekleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda görev almak. İnşallah başarılı çalışmaları devam edecek ve bu isteklerini yerine getirerek orada çalışmalarını sürdürürler." diye konuştu.

- "Müzisyenlik hedefime doğru ilerliyorum"

Okuldan mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortaokul bölümünü kazanan Hüsnü Efe Otçu da atölyede müzik çalışmalarına devam ediyor.

Otçu, müziğe olan ilgisinin kendisini okula bağladığını belirtti. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle mehter takımına girdiğini ifade eden Otçu, "Benim için çok güzel oldu. İlkokuldan sonra konservatuvara geçtim. Müzisyenlik hedefime doğru ilerliyorum." dedi.

Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Mahmut Ömür Kukumavlar ise mehter takımında bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Takımdaki görevinin zil çalmak olduğunu ifade eden Kukumavlar, "Mehter takımında görev almak çok güzel. Okulumu ve derslerimi çok seviyorum. Bundan sonraki hedefim müzik alanında devam etmek." diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Hakkı Yerkabartan da müzik aleti çalmayı çok sevdiğini ifade etti.

Gelecekte müzik alanında ilerlemek istediğini dile getiren Yerkabartan, "Mehteran sayesinde okulumu daha çok sevdim. Derslerime de çok ilgi gösteriyorum. İleride orkestralarda çalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

