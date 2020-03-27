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Okula gidemeyen çocuklara süt

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) sebebiyle okula gidemeyen Mersinli çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt dağıtılmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Kovid-19) sebebiyle okula gidemeyen Mersinli çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt dağıtılmaya başlandı. Bugün merkezdeki çeşitli mahallelerde 4 bin 860 süt dağıtılırken, önümüzdeki günlerde dağıtımın süreceği belirtildi.
Türkiye genelinde virüs salgınına karşı birçok tedbir alınırken, okullarda tatil edilmişti. Bu süreçte uzaktan eğitimle ders gören öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından süt desteği verilmeye başlandı. Bugün merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki belirlenen mahallerdeki çocuklara süt dağıttı. Mahalle muhtarları eşliğinde evlere tek tek giden ekipler, sütleri çocuklara verdi. Sütlerden dolayı mutlu olan çocuklar, ekiplere teşekkür etti.
Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, Kovid-19’dan dolayı bir süredir öğrencilerin okula gitmediğini belirterek, "Belediyemizde evde oturan ve ders çalışan çocuklarımıza süt dağıtmaya karar vermiş. Bu kapsamda bizler aracılığıyla bugün süt dağıtmaya başladık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızı bu virüs ile ilgili de bilgilendiriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu bir arada bulunmamalarını ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz bu virüse karşı güzel çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin söylediği kurallara mahallemizin yüzde 70’i uyuyor. Tabi bizim bölgemizde göçle gelen vatandaşlarımız ağırlıklı. O yüzden tarımda, inşatta sektöründe çok çalışan var. Onlarda mecburen işe gidiyorlar. Yetkililerimizden ricamız, biraz daha buradaki insanlara bu süreçte destek olurlarsa seviniriz" dedi.

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