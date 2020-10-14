Okulların yüz yüze eğitim olarak açılmasıyla birlikte ortaya çıkan okula ulaşım sorunları çözülmeye çalışılıyor.

Malatya’nın Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin velilerini köylerinde ziyaret edip erişim sorunlarını dinledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve Şube Müdürü İsmail Aldemir, Akyazı ve Sarsap Mahallelerinde oturup, Fethiye İlk ve Ortaokuluna taşıma yoluyla gelen öğrencilerin talebi üzerine kırsal mahallelerine gitti. Bulundukları mezra ile kırsal mahalle arasında bulunan uzak mesafeden dolayı taşıma servislerine geç kaldıklarını ve dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen öğrencilerin sorunlarını dinleyen Kılınç, ilçe genelinde yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte çıkan bazı sorunları çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kılınç, havalar soğumadan öğrencilerin sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Veliler ise bu sıkıntı sürede kendilerini ziyaret edip taşıma sorununu çözme çalışmasından dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve beraberindekilere teşekkür ettiler.



