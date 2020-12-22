YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. “Okulda şenlik var” projesi fair play ödülü aldı

“Okulda şenlik var” projesi fair play ödülü aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.12.2020 14:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Okulda Şenlik Var” Projesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri Sportif Fair Play Tanıtım dalında ödül aldı.Yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle sporun ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Okulda Şenlik Var” Projesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri Sportif Fair Play Tanıtım dalında ödül aldı.
Yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle sporun ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce “İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla bu yıl 38’incisi yapılan Türkiye Fair Play Ödülleri’nde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ve 245 okulda 207 bin öğrenciye ulaşan “Okulda Şenlik Var” Projesi, Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda Kutlama Mektubu’na laik görüldü. Büyükşehir Belediyesi, çocuklar gülsün diye hayata geçirdiği “Okulda Şenlik Var” Projesiyle, özellikle kırsal kesimlerde spor yapma imkânı bulamayan öğrencilere ulaşıp onların spor yolu ile eğlenerek öğrenmeleri, mutlu olmalarını sağladı. 207 bin çocuğun faydalandığı projede, öğrencilere fiziksel, mental gelişimleri için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ve sporcu ahlakıyla hareket etmeleri eğlendirerek öğretildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.