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Okulda üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Bilecik’te 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Korona virüsle Covid-19 mücadele kapsamında Pazaryeri İlçesi Devlet Hastanesine çalışanlarına destek olmak ama 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi.

Bilecik’te 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Korona virüsle Covid-19 mücadele kapsamında Pazaryeri İlçesi Devlet Hastanesine çalışanlarına destek olmak ama 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hastane yönetimine teslim edildi. Okul yönetimi 3D yazıcı ile ürettikleri üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler her hafta Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’neteslim edileceği söylediler. Hastane görevlileri ise, başta Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, bu güzel çalışmaya imza atan Okul Müdürü Kemal Kutluer, Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Serdar Afşar’a ve Emir Albayrak’a teşekkür ettiler.

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