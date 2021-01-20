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Okuldaki İstiklal Marşı törenine katılarak gündeme gelen Sivaslı Fermude nine Bakan Selçuk ile görüntülü görüştü

20.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Okuldaki İstiklal Marşı törenine katılarak gündeme gelen Sivaslı Fermude nine Bakan Selçuk ile görüntülü görüştü

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki okulda düzenlenen törene elinde Türk Bayrağı ile katılarak gündeme gelen 96 yaşındaki Fermude Cangül, Bakan Selçuk ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın 100. Yılı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anısına belediye tarafından "Safahat Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk milletine armağan edilen İstiklal Marşı'nın, tüm farklılıkları, ay yıldızlı bayrak altında barış, huzur ve güven içerisinde kenetleyerek birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesine vesile olduğunu belirtti.

Bu anlayışla yola çıkarak gelecek nesillerde farkındalık oluşturmak için bugün önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Bilgin, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. Yılı anısına, şehrimiz genelindeki tüm liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserine dair kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Toplamda 30 bin kitap dağıtımı yapacağız. Dereceye giren ilk 3 öğrencimize tablet ve bilgisayar hediyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan ise gençlerin gönül dünyalarını imar etme adına bu güzel çalışmaya imza atan Sivas Belediyesi ve Başkan Hilmi Bilgin'in her zaman yanında olduklarını ifade etti.

- Fermude nine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü

Programa, bir süre önce Şarkışla ilçesinde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı törenine katılan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelen Fermude Cangül (96) onur konuğu oldu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u görüntülü arayarak Fermude Cangül ile görüştürdü. Konuşmada Bakan Selçuk, Fermude Cüngül'ün halini, hatırını sordu.

Cangül ise Bakan Selçuk'a "İyiyim ciğerim, sen nasılsın. İyi misin?" diyerek karşılık verdi.

Programda Fermude Cangül'e Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

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