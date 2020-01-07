Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te üniversite öğrencisi Yasemin Yardım, okuldan kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere destek vererek geçiriyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Güvenlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yasemin Yardım, eğitimden sonraki zamanlarında kapı kapı gezerek ailelere ulaşıyor.

Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burslarını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştığını, onlara yardım etmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Okuldan kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için değerlendirdiğini anlatan Yardım, "22 yaşındayım. Çok fazla sosyal hayatım yok. Ben de boş vakitlerimde ne yapabilirim, diye düşündüm. Sonra insanlara yardım etmem gerektiğine karar verdim. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

- "Hiçbir şey yapamazsam hallerini hatırlarını soruyorum"

Düzenli olarak 5 aileye yardım ettiğini ifade eden Yardım, şunları kaydetti:

"Okul dışında fazla vaktim oluyor. Ben de ailelere ulaşıyorum. Kapı kapı geziyorum. Şu anda yardım ettiğim 5 aile var. 3 yerden burs alıyorum. Onu da ailelere dağıtıyorum, evlerini temizliyorum. Zamanımı insanların yüreğine dokunarak, onlarda manevi bir iz bırakarak değerlendirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yapamazsam hallerini hatırlarını soruyorum. Dertlerini, sıkıntılarını dinliyorum. Bir hafta gitmezsem merak ediyorlar. Kızları gibi hemen ararlar. Malatyalıyım ama burada kocaman bir ailem oldu."