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Okullar arası gençler tenisi il birinciliği sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği organizesinde yapılan “Okullar arası gençler tenisi il birinciliği” müsabakaları sona erdi.

Okullar arası gençler tenisi il birinciliği sona erdi

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği organizesinde yapılan “Okullar arası gençler tenisi il birinciliği” müsabakaları sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi kapalı tenis kort sahalarında yapılan müsabakalara merkezdeki bazı okullardan yaklaşık 100 sporcu katılım sağladı.
Hakemler yönetiminde yapılan heyecan dolu müsabakalarda okullar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Düzenlenen tenisi müsabakaları sonrası dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Okullara kupa, sporculara ise madalyaları hakemler ve antrenörler takdim etti.
Müsabakalarda şampiyon olan ekipler grup maçlarında Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı. Kızlarda Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Fen Lisesi 4-8 Mart 2020’de Trabzon, Kocaeli, Mersin ve Muğla’da yapılacak olan grup maçlarına katılacaklar.

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