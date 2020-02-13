YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilerek, satışı yapılan gıda ürünleri incelendi.

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.
Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilerek, satışı yapılan gıda ürünleri incelendi. Ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol eden ekipler, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el koyarak, söz konusu işletmelere cezai işlem uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:29
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yeni Eczanesi
Malkara
Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
Şifa Eczanesi
Saray
Doğuş Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti

Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, Altınova Sahilinde İncelemelerde Bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, Altınova Sahilinde İncelemelerde Bulundu

Kupalar Sahiplerini Buldu

Kupalar Sahiplerini Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.