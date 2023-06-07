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Okullar bölgesine üst geçit müjdesini, Başkan Aydın duyurdu

07.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilenen Seferihisar anayolunda, yayalar için kullanılacak bir üst geçidin daha yapımına başlanıldığı müjdesini verdi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen anayol üstünde ikinci üst geçit için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü düğmeye bastı. Seferihisar için prestij yolu olarak adlandırılan, baştan sona yenilenen anayol üstündeki ikinci üst geçit, okullar bölgesinde yapılacak. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin hemen ardından yapımına başlanan üst geçit ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli’ye teşekkürlerini de iletti. Yolun tamamlanmasının ardından her safhasında ölçümlerin yapıldığına dikkat çeken Başkan Aydın, “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümler, resmi kurumlardan gelen veriler ve Seferihisarlıların talepleri çerçevesinde, Seferihisar’ın prestij yolu olarak adlandırdığımız anayola ilave yatırımlar olması için konuyu yakından takip ediyoruz. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin görev sahasındaki tüm yolların Seferihisar’a yakışmayacak durumda olduğunu düşünürsek anayolumuz önemini bir kat daha fazla koruyor” dedi.

"SEFERİHİSAR’IN KENT VİZYONUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”

Okullar bölgesinde yaşama geçecek üst geçidin yanı sıra birçok yatırımın daha gündemlerinde olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, “Yatırımlar kenti Seferihisar’ımız gün geçtikçe gelişiyor. Her alanda olduğu gibi ulaşım yatırımlarında da engelli bireylerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak, ulaşımdaki engelleri ortadan kaldırmak, daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla çalışmaların yapılması için girişimlerimiz var. İzmir Caddesi’nde yapılan sinyalizasyon çalışmaları, aydınlatmalar ve akıllı kavşaklar gibi düzenlemelerin ardından kesintisiz bölünmüş duble yol ile ulaşımda büyük bir konfor, yepyeni bir kent vizyonu sağlanırken, can ve mal kayıplarının da ciddi oranda önüne geçildi. Yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin can güvenliğini daha üst seviyede tutmak için Seferihisar’a pek çok yatırım kazandırılmasına vesile olduk. Okullar bölgesinde yapım çalışmasına başlanana üst geçidin dışında anayol üzerinde birçok yatırım gündemimizde. Anayol üzerine yapılan her yatırım Seferihisar’ın kent vizyonunu daha da güçlendirecek” diye konuştu.

3 ayda tamamlanacak
Bölge halkının buraya üst geçit yapılması konusunda talepleri olduğunu hatırlatan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceğinin altını çizen Başkan Aydın, “Bildiğiniz üzere okullar bölgesi olarak adlandırılan ve yoğun olarak öğrenci kardeşlerimizin kullandığı bir bölge. Üst geçit ile ilgili gerek öğrencilerimiz ve velileri, gerek öğretmenlerimiz gerekse bölgede yaşayan vatandaşlarımızın talepleri oldu. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bu talebi ilettik. İlgili arkadaşlar gelerek gerekli incelemeleri yaptı ve ardından düğmeye basıldı. Seferihisar’ımıza kazandırılması için çalışmalar hemen başladı. Yapılacak olan üst geçit önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına kadar tamamlanacak. Kauçuk zeminiyle, rampalı geçiş olacağı için yaşlı vatandaşlarımızın, engelli bireylerimizin ve bebek arabalı ailelerimizin geçişlerinde de rahatlık sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu üst geçit, bölgedeki yaya güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak” sözlerine yer verdi.

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