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Okullar eğitime hazırlanıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasından önce okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar ile ilgili Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri ile toplantı yapıldı.

Okullar eğitime hazırlanıyor

Adıyaman’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasından önce okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.
31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar ile ilgili Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri ile toplantı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen toplantıda, okul açılmadan önce alınacak önlemler, okulların açılmasıyla birlikte yapılması gerekenler konuşuldu.
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Okulların açılanmasına yaklaşık 35 gün var. Bu süre içerisinde okullarımızda tüm bakım ve tamir işlemlerinin bitirilerek eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi gerekiyor.
Okullar açıldığında Covid-19 önlemleri gereği sınıf oturma düzeni ve ıslak zemin alanlarının dezenfekte işlemlerinin gözden geçirilerek yapılması gerekiyor. Pansiyonlu okullardan öğrenci sayısına göre sosyal mesafe kuralına uygun önlemler alınacak. Ayrıca Bakanlıkça 1-2-3-4. sınıfların için hazırlanan çalışma kitabı ‘Arkadaş’ adlı yeni nesil çalışma kitabının tüm öğrencilere ulaştırılacak” ifadelerini kullandı.
Alagöz, toplantı sonunda bir hayırsever tarafından yapılacak olan Yeni Halk Eğitim Merkezi binasının temelinin de bayramdan sonra atılacağı müjdesini verdi.

Okullar eğitime hazırlanıyor

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