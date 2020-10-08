Okullar için hijyen bütçesi talebi

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Okullarımızın hijyeni için ivedilikle okullara hijyen bütçesi oluşturulmalı, eksik personelin tamamlanması, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanlarının sayısının arttırılması yönünde adımlar atılmalıdır” dedi.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüz yüze eğitime dönülmesini olumlu bulduklarını ancak okullara bu süreçte daha fazla destek verilmesi beklentisinde olduklarını dile getiren Yıldız, “Bakanlık uzun bir zamandır sadece uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim sürdürmeyi merkeze alan yaklaşım üzerine hareket etti. Ancak bu doğru değildi. Samsunumuzda 35 bin öğrencinin internet altyapısı yetersizliği ve bilişim araçlarının yokluğuna bağlı olarak uzaktan eğitime erişemediği gerçeği üzerinden hareket edecek olursak yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında ülke genelinde erişimsizlikten kaynaklı 3 milyon öğrenci uzaktan öğretime hiç ulaşamıyor. Avrupa’da tüm ülkelerde, dünyada 36 ülke haricinde tamamında yüz yüze eğitimin başladığı göz önünde tutulduğunda ülkemizin yüz yüze eğitime başlamasında geç bile kaldığını söyleyebiliriz. Pandemi döneminde öğrencilerimizin uzun bir ara verdiği yüz yüze eğitimin geç de olsa kademeli olarak başlatılma kararını olumlu bulmakla birlikte olağanüstü zamanda olağanüstü tedbirler alınmalı” diye konuştu.

Yaşanabilecek olumsuzlukların faturasının okul idarecilerine kesilmemesi gerektiğini belirten Yıldız, ”Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi her şeyi okul idarecilerimizden bekleyen bir yaklaşımın içinde bulunduğumuz süreci içinden çıkılmaz ve krize sürükleyebileceği de unutulmamalı. Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok süreci sağlıklı yürütebilmeleri için imkan sağlanmalı. Sınıflarda mesafe, seyreltilmiş biçimde eğitim, ders saati süresinin azaltılması, devam zorunluluğu olmaması velilerin isteğine bırakılması, yönünde bakanlığımızın aldığı tedbirler önemli ancak bunlardan daha önemli olan okullarımızın hijyeni bunun için ivedilikle okullara hijyen bütçesi oluşturulmalı, eksik personelin tamamlanması, TYP çalışanlarının sayısının arttırılması yönünde adımlar atılmalıdır. Bu yönde ihtiyaçlar giderilmeden yaşanacak bir olumsuzluğun faturasını bakanlık okul ve kurum idarecilerine kesmemeli. Böyle bir süreç yaşansın istemeyiz ancak olur ise arkadaşlarımızın yanında olacağımızın bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

