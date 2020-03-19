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Okullar için ucuz maliyete otomatik dezenfekte el pompası ürettiler

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ucuz maliyette dezenfekte el pombası üretti.Çin’de başlayan, dünyanın bir çok ülkesine yayılan, son günlerde Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüsüne sonrası çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ucuz maliyette dezenfekte el pombası üretti.
Çin’de başlayan, dünyanın bir çok ülkesine yayılan, son günlerde Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüsüne sonrası çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Virüse karşı en etkili koruma yönteminin temassızlık olduğu uzmanlar tarafından dillendirilmesiyle beraber, piyasada otomatik el dezenfekte pompalarına ilgi yoğunlaştı, stoklarda bitme noktasına gelen ve olanlarında çok pahalı satılması üzerine, Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri,kodlamalarını tamamen kendilerine ait otomatik el dezenfekte pompası üretti. Piyasada mevcut olanlarından çok daha kaliteli ve ucuz maliyetle üretiliyor.

"Destek verilirse kısa sürede seri üretime geçilip, tüm okullarda kullanılabilir"
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan,’ Kendilerine destek verildiği takdirde, seri üretime geçip tüm okullarımızda bu pompaların kullanılabileceğini’ belirtti. İlhan, "Bilindiği gibi gerek dünyada ve gerekse ülkemizde ciddi bir şekilde korona virüsü salgını var, buna karşı tedbirlerden biride ellerimizi dezenfekte etmektir. Bunun içinde bir çok yerde, elle basılan pompalar kullanılıyor. Toplu alanlarda el hareketiyle kullanılan pompalarda birden fazla insan temasta bulunuyor ve böyleyle korunalım derken virüsün yayılmasına neden olunuyor. Otomatik pompalarda mevcut, eskiden fazla maliyetliydiler zaten, bu virüs nedeniyle çok daha pahalı oldular. Bizde daha az maliyetli ve daha da kaliteli, kodlaması tamamen bize ait otomatik el dezenfekte pompası geliştirdik. Bize destek verildiği takdirde bu cihazı ilçemizde ve hatta talep edilecek tüm okullara yapma imkanına sahibiz" dedi

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