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Okullar LGS’ye hazır

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçe merkezi ve köylerinde sınav yapılacak okullar dezenfekte edilip ilaçlanarak sınava hazır hale getirildi.İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Korna virüse karşı LGS öncesi okulların dezenfekte edildiğini belirterek, “Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde ekiplerimiz sınav yapılacak okullarda öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Okullar LGS’ye hazır

Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçe merkezi ve köylerinde sınav yapılacak okullar dezenfekte edilip ilaçlanarak sınava hazır hale getirildi.
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Korna virüse karşı LGS öncesi okulların dezenfekte edildiğini belirterek, “Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde ekiplerimiz sınav yapılacak okullarda öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. İscehisar Belediyesi olarak ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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