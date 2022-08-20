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Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okulların açılacağı tarih

20.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılış tarihi için geri sayım başladı. Haziran ayında yaz tatiline giren öğrenciler heyecanla yeni eğitim öğretim dönemini bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okulların açılacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okulların açılacağı tarih

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Okullar yeni eğitim öğretim döneminde 12 Eylül'de açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül’de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”


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