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Okullar tatil edildi, bilet satışlarında yoğunluk 50 kat arttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı alınan tedbirlerin arttırılması kapsamında Perşembe akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde korana virüse karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Korona virüse karşı alınan tedbirlerin arttırılması kapsamında Perşembe akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde korana virüse karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Tatil haberi açıklanmasının ardından ise 15 dakika içerisinde insanlar online bilet sitelerine ve otogarlara yöneldi. Bu sebeple normal zamana göre 50 katı yoğunluk olduğunu dile getiren biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Bilet satın almaya en fazla yoğunlaşan kesim üniversite öğrencileri oldu. Öğrencilerin satın alma işlemlerinde ise KYK burs ve kredilerinin yattığı ziraat bankası kartlarını kullandığı görüldü” ifadelerini kullandı.
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye’de de görülmesinden sonra alınan önlemler arttırılmaya başlandı. Bu kapsamda ise son olarak okulların tatil edilmesi gibi bir takım önlemler alındı. Açıklamanın ardından milyonlarca kişinin aynı anda bilet satın almak istemesi sebebi ile özellikle online seyahat bileti satan havayollarının web siteleri, otobüs firmalarının web siteleri,seyahat acentelerinin web siteleri ve otogarlar da yoğun bir trafik yaşandı. Yapılan her açıklama ise yoğunluğun giderek artmasına sebep oldu.
‘Satışların Yüzde 90’ı Otobüs Biletleri’
Dün gece başlayan yoğunluk hem siteler üzerinden hem de otogarlarda devam ederken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Satışların neredeyse yüzde 90’ı otobüs biletlerine yoğunlaşırken, ileri tarihli uçak bileti alan kullanıcılar ise bilet iptali yaptırabilmek için hem çağrı merkezlerine hem de web sayfalarına akın ettiler. Otobüs firmaları ise bu yoğun talebe karşın ek seferleri geceden bu yana başlattı. Tüm halkımızı soğukkanlı olmaya ve otogarlarda, havalimanlara yığılmalara sebebiyet vermemeleri için seyahat etmekte acele etmemeye davet ediyoruz. Aksi halde oluşacak yoğunluklar ve kalabalıklar virüsün yayılması için ortam hazırlayabilir. Unutmamalıyız ki tatilin sebebi vatandaşlarımızın toplu ortamlardan uzaklaşması ve evlerinde kalıp virüsün yayılma ihtimalini azaltmaktır” dedi.
‘Uçak Doluluk Oranı Düştü’
Çelik sözlerine şöyle devam etti:
“Uçaklarda ise doluluklar ciddi manada düşüş gösteriyor. Yurt içi gidiş dönüş 140 TL ye bilet almak mümkün hale geldi. Fakat tatil açıklaması sonrası 13-14 ve 15 Mart tarihlerine bilet satın almalar arttığı için bu tarihlerde fiyatlar tekrar artış göstermeye başladı. Diğer yandan tatil haberi ardından uçaklarda iptal oranları artarken otobüs bileti satışlarında ise artışlar ve yığılmalar meydana gelmeye başladı. Kullanıcılarımızın hem uygun fiyata bilet bulabilmesi hem de yoğunluk dan uzak kalabilmeleri için seyahatlerini gelecek hafta içi günlere planlamalarını tavsiye ediyoruz”

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Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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