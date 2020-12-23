Okullar uzaktan eğitime başladı, bilgisayar fiyatları dörde katladı

Döviz kurundaki artışlardan dolayı ithal teknolojik ürünlerin fiyatı 4 katına kadar çıktı.

Hem korona döneminin uzun sürmesi hem de döviz kurundaki artışlardan dolayı ithal teknolojik ürünlerin fiyatı 4 katına kadar arttı. Okulların uzaktan eğitime başlamasından sonra özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla tablet fiyatlarında çok fazla artış oldu. Hükümet, yapılan kampanyalar ve girişimlerle birçok ilde ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtsa da, mağazalardan ürünlerin almak isteyenler, yüksek fiyatlar ile karşılaşıyor. Daha önce 2 bin TL’ye alınan bir bilgisayar şu anda 7 bin TL’ye alıcı buluyor.

Sıfır ürünlerin fahiş fiyatlara yükselmesinden sonra ikinci el teknolojik ürünlerinde de fiyatları iki kat civarında arttı. Bin TL’ye satılan ortalama bir dizüstü bilgisayarın fiyatları da şu anda 2 bin TL civarında rahatça alıcı buluyor. Durum böyle olunca son kullanıcılar birçok üründe çok daha seçici olarak, daha az maliyetle daha fazla fayda sağlamaya çalışıyor. Dövizde artış olduğu için fiyat artışı olduğunu söyleyen Optimum teknolojik hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Yurtdışından gelen ürünlerin pandemiden dolayı stok sorunu olması ve dövizdeki artışlardan sonra fiyatı arttı. Biz de bu durumu dikkate alarak müşterilerimize proje bazlı en optimum ürünleri· sunuyoruz. Fiyat, fayda analizleriyle o projeye en uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri sunarak Optimum teknoloji maksimum fayda sağlamaya çalışıyoruz” dedi.