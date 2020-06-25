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Okullar YKS’ye hazır

YALOVA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçede sınav yapılacak okulları dezenfekte etti.Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, gerçekleştirilecek YKS öncesinde Altınova’da sınavın yapılacağı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçede sınav yapılacak okulları dezenfekte etti.
Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, gerçekleştirilecek YKS öncesinde Altınova’da sınavın yapılacağı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda kapı kollarından masa ve sıralara kadar her yeri temizleyerek ilaçladı. Sınıflar sınav günü tekrar açılmak üzere giriş çıkışlara kapatıldı.
Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri İnşaat Yüksek Mühendisi Kubilay Karaca, YKS’ye yönelik her türlü tedbirlerin alındığını söyleyerek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Altınova’da imtihanların yapılacağı okullarda gereken tedbirleri aldık. Okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Öğrencilerimiz sadece girecekleri sınava odaklansınlar. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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