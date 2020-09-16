Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Tokat’ta, yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. Tokat’ta 21 Eylül itibariyle okul öncesi eğitim kurumlarında 5 bin 297, ilkokul 1’inci sınıflarda 6 bin 961 öğrenci ders başı yapacak.

Okullarda hazırlık

Tokat il genelinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kullarına dikkat etmeleri için çalışan okul yönetimleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri temizlik konusunda yoğun bir çaba sarf ederek okulları eğitime hazırlıyor.