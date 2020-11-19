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Okullara asfalt desteği

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Başkan Mustafa Çöl’ün talimatıyla ilçede iki okun bahçesi asfaltlandı.Başkan Mustafa Çöl, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Ortaokulu’nun bahçelerini asfaltlama işlemlerinin talimatını vererek bu konudaki eksikliği gidermiş oldu.Fen İşlerine bağlı ekipleri tarafından asfaltlama işlemlerinin yapıldığı okullarda daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim verilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında pandemi sonrası açılacak okulların eksiklikleri tamamlanarak, sorunsuz bir eğitim sezonu hedefleniyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Başkan Mustafa Çöl’ün talimatıyla ilçede iki okun bahçesi asfaltlandı.
Başkan Mustafa Çöl, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Ortaokulu’nun bahçelerini asfaltlama işlemlerinin talimatını vererek bu konudaki eksikliği gidermiş oldu.
Fen İşlerine bağlı ekipleri tarafından asfaltlama işlemlerinin yapıldığı okullarda daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim verilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında pandemi sonrası açılacak okulların eksiklikleri tamamlanarak, sorunsuz bir eğitim sezonu hedefleniyor.

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