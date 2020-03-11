YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Okullararası Bisiklet Yarışları başladı

Okullararası Bisiklet Yarışları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de Okullararası Bisiklet Yarışları, 14 okul ve 140 sporcunun katılımıyla başladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda başlayan Okullararası Bisiklet Yarışları 11 kategoride yapıldı.

Kayseri’de Okullararası Bisiklet Yarışları, 14 okul ve 140 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda başlayan Okullararası Bisiklet Yarışları 11 kategoride yapıldı. Yarışlarda il birinciliğini kazanan sporcular, Niğde’de yapılacak Türkiye Birinciliği için pedal çevirecek. Yarışlar hakkında bilgiler veren Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; “2020 Okullararası Bisiklet Yarışı bugün yapmaktayız. Yaklaşık 14 okulumuz takım olarak katıldı. Ferdilerle beraber 140’a yakın sporcumuz var. Kayseri’deki il birinciliğini aldıktan sonra Türkiye Birinciliği için Niğde’de yapılacak olan yarışlara katılacaklar. Katılan bütün okullara ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.
Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ise kentte bisiklete olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini kaydederek; “2019-2020 eğitim öğretim yılında planladığımız okul sporları faaliyetimizdeki bisiklet yarışlarımız bugün itibariyle başladı. 11 kategoride 140 sporcuyla inşallah kazasız, belasız yarışları tamamlayıp çocuklarımızı okullarına göndereceğiz hediyelerini verip. Bisiklet, ilimizde rağbet gören bir branş. Her yıl artarak devam ediyor, lisans alan sporcumuz her yıl artıyor. İnşallah daha iyiye doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.