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Okullarda 21 Eylül hazırlığı sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, eğitime başlayacak okulların müdürleri ile toplantı yaptı.İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yüz yüze eğitimin başlayacağı okul müdürleri ile telekonferans yöntemi ile toplantı yaptı.

Okullarda 21 Eylül hazırlığı sürüyor

21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanması üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, eğitime başlayacak okulların müdürleri ile toplantı yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yüz yüze eğitimin başlayacağı okul müdürleri ile telekonferans yöntemi ile toplantı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, okullarda alınacak önlemler, dezenfektan çalışmaları ve okullardaki dezenfektan çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapıldı.

Okullarda 21 Eylül hazırlığı sürüyor

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:40
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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