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Okullarda 3 yıldır okuma etkinlikleri düzenleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:09 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın başlattığı Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi(BENGİ) gereğince okullarda 3 yıldır okuma etkinliği düzenleniyor.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın başlattığı Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi(BENGİ) gereğince okullarda 3 yıldır okuma etkinliği düzenleniyor. Kaymakam Hüseyin Öner’in öncülüğünde düzenlenen okuma etkinliklerine daire müdürleri de katılıyor.
İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen okuma etkinliği öncesi, Ören Adramytteion Derneği’nin okulda hazırladığı kütüphanenin açılışı da yapıldı. Açılışa, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Aymankuy, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Oğuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tayfun Aksoy, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Öğretim Görevlisi Muammer Bezirgan, Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ve öğretmenler katıldı. Açılışın ardından okulun ikinci sınıfında okuma etkinliği düzenlendi. Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler öğrencilerle aynı sıraları paylaştı. Kaymakam Öner, etkinliğin ardında öğrencilerle sohbet etti. Okuma etkinliklerinin devam ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner,”Balıkesir Valiliğimizin öncülüğünde Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi(BENGİ) gereğince 3 yıldır okullarımızı ziyaret ederek okuma etkinlikleri yapıyoruz. Böylelikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz okuma etkinliklerine bazı kurum müdürleri ile bazı sivil toplum örgütleri ve okul aile birliği yöneticileri katılıyorlar. Bu gün burada Adramytteion Derneğinin oluşturduğu kütüphanenin açılışını da yaptık. Etkinliğimize katılan arkadaşlarımıza ve kütüphaneyi oluşturan dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. Okuma etkinliklerimiz devam edecek” dedi. Konuklara teşekkür eden Okulun Müdür Yardımcısı Veli Cinkılıç da, ”Okulumuzda 93 taşımalı eğitim öğrencisi eğitim görmektedir. Bu gün Adramytteion Derneğinin desteği ile kitap eksiğimizi giderdik. Kütüphanemizin açılını yaptık. Kaymakamımız, daire müdürlerimiz ve hocalarımızla birlikte okuma etkinliği yaptık. Bu gün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için çok güzel bir gün oldu. Konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ören Adramytteion Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Oğuz ise, “Dört fidan bir kitap kampanyası ile topladığımız kitaplarımızı Şarköy İlk ve Ortaokuluna bağışladık. Bir hayırseverimizde kitaplıkları yaptırdı. Kütüphanenin açılışını yaptık. Okuma etkinliğine de katıldık. Etkinlik sayesinde geçmişe giderek anılarımızı tazeledik. Coşkulu bir gün yaşadık” dedi.

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