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Okullarda ‘Çevre dostu tomurcuk’ projesi devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 10.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Taşkısığı İlkokulu, TOKİ İlkokulu, TÜRK-İŞ İlkokulu ve Vakıfkent TOKİ İlkokulunda gerçekleştirilen çevre eğitimleriyle toplam 530 öğrenciye çevre bilinci kazandırıldı. Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı. Eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifikalarını alan çocuklar Tomurcuk’la hatıra fotoğrafı çekildi.

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