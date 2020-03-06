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Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi

BAYBURT HABERLERİ  | 06.03.2020 08:19 | Son Güncelleme

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018-2022 stratejik planında yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde "Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında eğitim verildi.

Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018-2022 stratejik planında yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde "Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında eğitim verildi. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ki 13 okulda öğrenim gören bin 66 öğrenciye güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, gıdalarda oluşabilecek riskler, risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri, gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisi Ebru Kırpık ve Veteriner Hekim İshak Özbek tarafından bilgilendirici sunum yapıldı.
Sunum sonunda soru cevaplarla katılım sağlanarak eğitimin öğrenciler üzerindeki etkileri belirlendi.

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