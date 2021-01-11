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Okullarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı

11.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Haftanın ilk gününde yurt genelinde olduğu gibi Bartın’daki okullarda da İstiklal Marşı coşkusu yaşandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un tüm Türkiye’ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hali hazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik için davet edilmeleri yönündeki duyurusu üzerine tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.Bartın’da Atatürk İlkokulu’nda da saat 10.00’da okunan İstiklal Marşına okul müdürü, idareciler, öğretmenler ve görevli personeller katıldı.İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından idareci ve öğretmenler haftanın ilk gününde mesaiye başladı.

Haftanın ilk gününde yurt genelinde olduğu gibi Bartın’daki okullarda da İstiklal Marşı coşkusu yaşandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un tüm Türkiye’ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hali hazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik için davet edilmeleri yönündeki duyurusu üzerine tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.
Bartın’da Atatürk İlkokulu’nda da saat 10.00’da okunan İstiklal Marşına okul müdürü, idareciler, öğretmenler ve görevli personeller katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından idareci ve öğretmenler haftanın ilk gününde mesaiye başladı.

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