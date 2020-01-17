Okullarda karne heyecanı

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde gayret gösteren yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kayseri'de 308 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Mehmet Zeynep Akköse İlkokulundaki programa katılan Vali Şehmus Günaydın, derslikleri dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı ve onlarla sohbet etti.

Onların heyecanlarına ortak olmak için Yıldıztepe beldesindeki okulu ziyaret ettiklerini belirten Şimşek, "Öğrencilerimize karnelerini takdim ettik, sevinçlerine ortak olduk. Tatil boş oturmak demek değildir. Öğrencilerimiz tatili en iyi şekilde değerlendirsinler. Onlara kitap okumalarını, arkadaşlarıyla bolca vakit geçirmelerini, müze ve sinemaya gitmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da zayıf olan derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum." dedi.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Okulun önemli olduğunu ancak evdeki eğitim çok önem arz ettiğini belirten Çakır, "Bütün işi öğretmenlere bırakmayın. Evdeki düzen ve disiplin çocukların yetişmesinde çok önemli. Çocukları aşağılamayın, değerli olduklarını mutlaka hissettirin. Başkaları ile kıyaslayıp, onları yok saydığınızda size de bize de topluma da çok büyük zararları oluyor maalesef. Hem velilerimiz hem de çocuklarımız açısından zaman çok hızlı geçiyor. Zamanı iyi değerlendirelim." dedi.

Vali Çakır, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Törene Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki TEV Zahide Zehra Garring İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi ve sohbet etti.

Vali Akın, yaptığı açıklamada, Kırşehir genelinde 212 okulda 43 bin 742 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akın, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir vaziyette başlayacaklar. Burada karnelerini dağıtıyor, öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Eğitim kalitesiyle kendini ispat etmiş marka kent olan ilimizde öğrencilerimizin karnelerinin iyi olması aileleri gibi bizleri de sevindirdi."

Başkan Ekicioğlu da bir köy okulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını vurgulayarak, "Öğrenciler yarıyıl tatilinde bol kitap okuyarak, ders tekrarı yaparak ve oyunlar oynayarak dinleneceklerdir. Eğitimde iyi bir noktada olan Kırşehir’de öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akın ve Ekicioğlu, ilk ve ortaokuldaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Murat Gürsoy, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

