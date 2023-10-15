Okullarda teneffüs süresine ilişkin MEB'den yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Okullarda teneffüs süresi uzatıldı mı, kaç dakika oldu?

Okullarda teneffüs süresinin kaç dakika olduğu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin süresi uzatıldı. İşte haberin detayları

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Diğer süreler ise aynı şekilde devam edecek.

Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.



