Okullarda yüz yüze eğitim başladı

MERSİN (AA) - Mersin ve Hatay'da, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşıladı.

Maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler hatırlatılan öğrenciler, sınıflarına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de merkez Akdeniz ilçesindeki Güneş İlkokulu'nda gelen öğrenciler için "hoşgeldin" etkinliği düzenledi.

Öğrencilere maske ve çeşitli hediyeler veren ekipler, Kovid-19 önlemlerini hatırlattı.

- "Ne kızım ne de ben sabaha kadar uyuyamadık"

Ailelerden Fatma Beyter, AA muhabirine, 6 yaşındaki kızı Medine'nin okula geldiği için heyecan yaşadığını belirterek, "Ne kızım ne de ben sabaha kadar uyuyamadık. Sabah erkenden kalkıp 'anne hadi okula gidiyorum' dedi. Kovid-19'a karşı evde olduğu gibi dışarıda da önlemlerimizi aldık." dedi.

Senem Tunç da 7 yaşındaki kızı Hatice'nin eğitime başladığını ifade ederek, "Kızım çok heyecanlı, uyuyamadı. Sabah erkenden kalktı. Sıvı sabun, peçete, maske önlemlerimizi aldık, sosyal mesafe konusunda da uyardık." diye konuştu.

- Hatay

Hatay'da da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Antakya'da okullarına velileriyle gelen öğrenciler okul girişinde öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğrenciler ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından sınıflarına alındı.

