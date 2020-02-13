Okulları için 11. günde eylem yapan öğrencilere çorbalı destek

Zonguldak’ta başka bir okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler ve velileri, yapımı tamamlanan kendi okullarında eğitime devam etmek 11 gün önce başladıkları eylemlerine bugünde sürdürdüler. Eylemin ardından bir esnaf öğrencilere ve velilere çorba ikram etti.

Zonguldak’ta Gazi Ortaokulu velileri 11. günde de Madenci Anıtında eylemlerine devam ettiler. Minik öğrenciler hep bir ağızdan, "Vali amca okulumuzu alma" diyerek Vali Erdoğan Bektaş’a seslendi.

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel yaptığı açıklamada, Ankara’dan güzel haberler beklediklerini belirterek şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Selim alan Ankara’da vekillerimizle görüşecekti. Ondan güzel bir haber bekliyorduk. Kendisine mesaj yoluyla görüştük. Bize vekillerimiz ile görüştüğünü ve bugün için güzel haberler alacağımızı, gidişatın bizim lehimize olduğunu, hayırlı haberler beklediğini söyledi. Belediye Başkanı bizim yanımızda olduğunu dile getirdi. Bugün inşallah Ankara’dan ve vekillerimizden hayırlı bir haber bekliyoruz. İnşallah bugün okulunuza geçiyorsunuz açıklamasını ve vekillerimizden bekliyor ve onlara inanıyoruz. Vekillerimize de güveniyoruz. Okul çocuklarımızın hakkıdır ve lütfen bu hakkı ellerinden almasınlar diyoruz. Belediye başkanımızdan ve vekillerimiz den gelecek haber inşallah olumlu yönde olursa çok mutlu olacağız"şeklinde konuştu.

Eylemin ardından bir esnaf çocuklara ve okula destek amaçlı olarak öğrencilere çorba ikram etti.

