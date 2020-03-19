YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu

Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, Twitter hesabından öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Alanya Belediye Adem Murat Yücel, “ Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizde ki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden” dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabı Twitter’dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, Twitter hesabından öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Alanya Belediye Adem Murat Yücel, “ Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizde ki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabı Twitter’dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajının ardından birçok bölgeden öğrencilere destek gelirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kayıtsız kalmadı.

“İlk teneffüste 81 ilimizdeki 81 okulumuza muzlar bizden ”
Başkan Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilere Alanya yöresine ait muz ikram etme sözü vererek, “Sayın Bakanım, Başlattığınız "İlk teneffüs 40 dk." uygulamasına biz de katkı koyalım istedik. Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizdeki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden” dedi.

Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.