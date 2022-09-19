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Okulların açılması elektronik ürünlere talebi artırdı

19.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt'ta dizüstü bilgisayarların satışlarında önceki haftalara oranla yüzde 25'in üzerinde, çocuk saatlerinin satışlarında ise 2 katına yakın artış oldu

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin okul ihtiyaçları için tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya çocuk saati gibi ürün kategorilerinin yanı sıra şehir değiştiren veya eve çıkan öğrenciler için de beyaz eşya ve televizyon gibi kategorilerde fırsatlar düzenleyen MediaMarkt, kampanya dönemine dair verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de gerçekleştirdiği kampanyalar ile eylül ayının ilk haftasında, önceki haftalara oranla dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 25'in üzerinde ve çocuk saatlerinin satışında ise 2 katına yakın artış yakaladı. Birçok kampanya döneminin yıldızı olan ve bu dönemde yüzde 10 civarında artış görülen akıllı telefonlar ise yine en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

MediaMarkt, bu verilere ek olarak, kampanya döneminde mediamarkt.com.tr üzerinde en çok araştırılan ürünleri de açıkladı. Okulların açılmasının tetiklediği şehirler arası ikamet değişimleri ve artan yeni ev kurulumları ile özellikle süpürgeler de en çok arananlar listesinde ilk sıralara çıktı. Bu süreçte süpürge satışlarında yüzde 20'nin üzerinde artış gerçekleşirken, robot süpürge ve kulaklık kategorileri ise okula dönüş kampanyaları döneminde tüketicilerin en çok arattığı kategoriler oldu.

Satışı en çok artan kategorilerden olan akıllı çocuk saatleri; ebeveynlerin çocuklarından daha kolay haber almaları için tasarlanan ürünler olarak ön plana çıkıyor.

Marka ve modele göre farklılık gösteren özelliklere sahip bu ürünler üzerinden genellikle ebeveynler, çocuklarına güvenli alanlar çizebildikleri gibi çocuklarının konum kayıtlarını da inceleyebiliyor.

Çocuklar ise ailelerinin, kendilerine tanımladıkları kişileri görüntülü veya sesli olarak arayabiliyor ve fotoğraf gönderebiliyor. Bunlara ek olarak, birçok akıllı çocuk saati; yürüme mesafesini, atılan adımları ve yakılan kaloriyi hesaplıyor.

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