"Okulum Temiz Belgesi" belgelendirme töreni gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 53 okula belge takdim töreni düzenlendi.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO salonunda gerçekleştirilen törene İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Millî Eğitim Müdür yardımcıları ile "Okulum Temiz Belgesini" almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı.

Program İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören’in açılış konuşmasının ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Uzmanı Oktay Köse’nin "Okulum Temiz" belgesi hakkında genel bilgilendirme yapması ile başladı.

Belgeyi almaya hak kazanan okul idarecilerini tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Eğitim bir gönül işi ve aynı zamanda ekip ruhuyla çalışmayı gerektiren bir iştir. Bir okulda "Okulum Temiz Belgesi" varsa, başvurusunu yaptıysa hijyen ve koronavirüs ile ilgili tüm tedbirler Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kılavuza göre alınmış ve uygulanıyor demektir. "Okulum Temiz Belgesi" almayan ve başvuru yapmayan okulumuz kalmadı. Merkez ilçemizde "Okulum Temiz Belgesi" alan okullarımızın sayısı 84’e ulaşmıştır." diyerek belgeyi almaya hak kazanan okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

