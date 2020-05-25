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Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.05.2020 20:54 | Son Güncelleme

Okulunu ve öğrencilerini özleyen öğretmen kısa film çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da okulunu ve öğrencilerini özleyen bir ilkokul öğretmeninin, senaryosunu hazırlayarak çektiği kısa film sosyal medyada ilgi gördü.

Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan süreçte okulunu ve öğrencilerini özledi.

Özlemini, çektiği kısa filmle anlatmaya çalışan Keskin, senaryosunu yazdığı ve baş rolünde oynadığı filmde özgürlük, okul özlemi, sevgi, tebessüm, vefa, selam ve Türk bayrağı temalarını işledi.

Sınıf ortamında "özgürlük" ve "vatan" konusunda öğretmen öğrenci diyaloğuyla başlayan kısa film, Kovid-19 salgını sonrası okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyen öğrencinin uçurtma yapmasıyla devam ediyor.

Şuhut Kaymakamlığı ile Kendin Yap Atölyesi'nin de destek verdiği, İngilizce alt yazılı kısa film, 2020 Sevgi Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören kısa film hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Keskin, "Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerimizi ve okulumuzu bütün öğretmenler gibi biz de çok özledik. Sevgimiz ve özlemimizi bir anı olarak saklamak için kısa film çekmeye karar verdik. Filmimizde de değerler eğitimini ön planda tutup, evde kalarak da özgür olabileceğimizi anlatmaya çalıştık." dedi.

Filmi, iyiliği, sevgiyi, hoşgörüyü, barışı ve vefayı öğrencilerine aşılayan bütün öğretmenlere armağan eden Keskin, "Başta Şuhut Kaymakamlığımız olmak üzere Kendin Yap Atölyesi'ne, öğrencilerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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