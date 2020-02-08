YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her ay çok sayıda yetişkine okuma-yazma öğretiyor.Yetişkinlerin okuma-yazma bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sorunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her geçen gün okuma-yazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor.Bugüne kadar gerçekleştirdiği okuma-yazma faaliyetleriyle ilçede ikamet eden 4 bin 892 yetişkine aile merkezleri bünyesinde açtığı kurslarla okuma-yazma öğreten Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her ay çok sayıda yetişkine okuma-yazma öğretiyor.
Yetişkinlerin okuma-yazma bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları sorunların önüne geçmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında her geçen gün okuma-yazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği okuma-yazma faaliyetleriyle ilçede ikamet eden 4 bin 892 yetişkine aile merkezleri bünyesinde açtığı kurslarla okuma-yazma öğreten Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Açılan kurslarda sadece okuma-yazma değil, matematik bilgisi de veriliyor.
Rabia Aile Merkezi’nde açılan okuma-yazma kursunda 15 kursiyer, okuma-yazma kursundan yararlanıyor. Okuma-yazma bilmedikleri dönemde özellikle hastanede ve ulaşımda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, artık sorun yaşamayacakları için şimdiden mutlu olduklarını ifade ettiler.
Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Açılan kursa ilişkin açıklamada bulunan Rabia Aile Merkezi Okuma-Yazma Kursu Öğretmeni Medine Şahin, “Birinci kademe okuma-yazma eğitimi veriyoruz. 15 kursiyerimiz kurslarımıza katılıyor. Eğitimlerimizi düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz birinci kademeden başlayıp, ikinci kademe ve daha sonra ilkokul belgesi almaya hak kazanıyor. Kursiyerlerimiz, daha sonra açık öğretime kayıt yaptırıp ortaokul, lise hatta üniversiteye kadar ilerleye biliyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitimlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten çok azimliler, onların azmini gördükçe bizler de eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine şahsım ve kursiyerlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum
Okuma-yazma bilmemeden kaynaklı çok zorluk yaşadığını kaydeden kursiyer Fatma Arıkan, “Küçükken, aile okula göndermedi. Okuma-yazmam hiç yoktu. Evlendim, çocuk sahibi olduktan sonra da herhangi bir yere gittiğimde okuma-yazma bilmediğim için çok zorluklar yaşıyordum. Tek başıma hastaneye dahi gidemiyordum. Gerçekten büyük sıkıntılar çekiyordum. Ailemin desteği ve ‘eğitimin yaşı yoktur’ anlayışıyla Şehitkamil Belediyemizin okuma-yazma kursuna başladım. Burada hocamız sayesinde okuma-yazmayı öğrendim. Sağ olsun hocamız, bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah önce ilkokul, ortaokul ve lise diplomasını almayı hedefliyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum. Hocamıza, bize vermiş olduğu eğitimlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza da bizlere böylesine anlamlı bir kursu açtığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:50
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.